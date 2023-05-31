Стало известно, кто из новосибирцев больше всего боится одиночества

В общем масштабе одиночества боится каждый третий новосибирец. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики выяснили, кто из жителей Новосибирска больше всего боится одиночества. На первой строчке оказались воспитатели, показал опрос, проведенный сервисом SuperJob.

71% воспитателей ответили, что их сильно пугает жизнь без общения с близкими. Второе место заняли бухгалтеры − 45% рассказали о страхе одиночества. Следом идут офис-менеджеры – 44%.

Отсутствие общения также страшит медсестер и менеджеров по продажам − по 41% соответственно.

− О том, что они не будут страдать без общения, чаще всего говорят бармены (93%), дизайнеры (78%), администраторы (75%), менеджеры по логистике и системные администраторы (по 71%), − сообщают аналитики.

В общем масштабе одиночества боится каждый третий новосибирец. А два из трех местных жителей, наоборот, хотели бы изолироваться от других людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber