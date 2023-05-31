В Новосибирске грузовик завалился набок после ДТП с «Мерседесом»

В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием грузовика и «Мерседеса».
Фото: Артем КИЛЬКИН
В среду, 31 мая, в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием грузовика и «Мерседеса». По словам очевидцев, после столкновения с иномаркой грузовой автомобиль завалился на бок.
Как сообщили в группе «АСТ-54», машины не поделили дорогу на улице Петухова − при движении с площади Кирова в сторону Хилокской.
Машины не поделили дорогу на улице Петухова. Фото: скриншот из группы «АСТ-54»
Информации о пострадавших не поступало.
− Авария затруднила движение. Подробности выясняются, − отметили в публикации.
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