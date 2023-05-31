В Новосибирске неадекватный мужчина повредил несколько авто железным прутом

Мужчина подошел к автомобилю и поочередно ударил прутом по боковым зеркалам. Фото: АСТ-54 Black

Новосибирцы пожаловались на неадекватного мужчину, который ходит с железным прутом и разбивает чужие авто. В последний раз он повредил машины, стоявшие во дворе дома на улице Дуси Ковальчук.

Публикация появилась в группе «АСТ-54». Как видно на записи, мужчина подошел к автомобилю и со всей силы ударил сначала по одному боковому зеркалу, а затем по второму. От удара части зеркал разлетелись в разные стороны. После этого злоумышленник скрылся.

− По словам автора, это уже пятый за последнее время случай в соседних дворах Заельцовского района, − отметили в паблике.

Неизвестно, причастен ли мужчина к другим аналогичным инцидентам на территории района.

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