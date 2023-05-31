Шестибалльные пробки и массовые ДТП затруднили проезд по Новосибирску утром 31 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 31 мая движение по Новосибирску затруднили пробки в 6 баллов. На многих улицах ведут ремонтные работы, что осложняет движение. Также в городе произошло сразу несколько аварий, сообщает «2ГИС».

ДТП и пробка на Порт-Артурской, затруднено движение по улицам Станционной, Широкой и проезду Энергетиков. Не проехать по улицам Станиславского, Котовского и Ватутина. Аварии и пробки на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Петухова. Не проехать по Немировича-Данченко, Титова и Троллейной.

На правом берегу заторы на Большевистской, Добролюбова, Кирова и Никитина.

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