В России резко взлетели цены на контактные линзы

Иностранные компании заявили о прекращении поставок линз в Россию. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России резко подорожали контактные линзы. Это связано с тем, что крупнейшие иностранные поставщики приостановили импорт изделий в РФ.

Речь идет об американской компании Johnson & Johnson, к которой относятся популярные бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes. Фирма заявила официальному дистрибьютору о прекращении поставок в Россию.

Проблемы есть и с продукцией еще одной американской компании CooperVision, пишет News.ru.

Как утверждают в пресс-службе Росздравнадзора, Johnson & Johnson выводит из ассортимента линзы только одной модели − 1-Day Acuvue TruEye with Hydraclear 1. Дефицита медизделий на территории РФ пока не наблюдается.

Владелец сети салонов оптики Harry Cooper Махмуд Тамимдаров отметил, что цены на контактные линзы взлетели в рознице на 20-30 %.

− Кто успел закупиться до санкций и у кого есть какие-то товарные остатки, распродают линзы понемногу. Цены взлетели в рознице на 20-30 %. Цены зависят сейчас от того, как и кто в этом бизнесе оценивает риски, − считает предприниматель.

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