В Новосибирске выставили на продажу здание гипермаркета за 400 миллионов рублей

Площадь здания составляет 4,9 тысячи метров квадратных, в нем всего один этаж. Фото: Циан

В Новосибирске продают здание гипермаркета, расположенное в Заельцовском районе. Информация опубликована на одном из сайтов об аренде и продаже недвижимости.

Площадь здания составляет 4,9 тысячи метров квадратных, в нем всего один этаж. За объект просят 400 миллионов рублей.

Как указал в объявлении продавец, внутри находится гипермаркет детских товаров Rich Family.

− Продажа с действующим бизнесом. Собственность, − говорится в публикации

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