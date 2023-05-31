В Новосибирске выставили на продажу здание гипермаркета за 400 миллионов рублей

Площадь здания составляет 4,9 тысячи метров квадратных, в нем всего один этаж. Фото: Циан
В Новосибирске продают здание гипермаркета, расположенное в Заельцовском районе. Информация опубликована на одном из сайтов об аренде и продаже недвижимости.
Площадь здания составляет 4,9 тысячи метров квадратных, в нем всего один этаж. За объект просят 400 миллионов рублей.
Как указал в объявлении продавец, внутри находится гипермаркет детских товаров Rich Family.
− Продажа с действующим бизнесом. Собственность, − говорится в публикации
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер