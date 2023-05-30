Командир новосибирского батальона «Вега» рассказал, кто займет его пост

Андрей Панферов рассказал о своем преемнике. Фото: Заксобрание НСО.

Создатель добровольческого батальона Новосибирской области Андрей Панферов рассказал о своем преемнике. Пока офицер не сложил полномочия и все еще командир подразделения, сообщает «Царьград Новосибирск».

— Сейчас мои обязанности уже исполняет 35-летний офицер. Он родился не в Сибири, но окончил наш военный институт и всю жизнь служит здесь. Очень достойный, грамотный парень. У него уже есть ранения и боевые награды. Человек младше меня по возрасту, а я к нему обращаюсь по имени отчеству, потому что человек самодостаточный и заслуживающий уважения, — рассказал основатель сибирского батальона.

По словам Андрея Панферова, в военных кругах продолжают менять старых офицеров на новых — молодых и перспективных. «Состоялись выпуски офицеров в училищах, нужно движение и повышение, чтобы молодые офицеры заняли освободившиеся должности», — заключил он.

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