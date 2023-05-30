В Новосибирске панно «Покорители Оби» лишили статуса культурного наследия

Исследование панно прошло в 2023 году. Фото: Госинспекции по охране объектов культурного наследия НСО.

Новосибирское панно «Покорители Оби» исключили из списка объектов культурного наследия региона. Документ с решением появился на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия НСО.

«Подлинная авторская мозаика, как часть истории и культуры города Новосибирска была полностью утрачена», — отмечено в приказе.

Еще в 2012 году оригинальное панно в ОбьГЭСе убрали из-за изношенности, а позже умельцы сделали похожую копию, сохранив задумку автора.

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