В Дзержинском и Центральном районах Новосибирска расселят 65 жилых домов

За ареной сделают озеро. Фото: правительство НСО.

Сразу в двух районах Новосибирска выкупят землю и снесут дома у 65 хозяев. Это нужно, чтобы обустроить площадку с озером за «Локомотив Ареной».

— В аукционе на инвестиции в проект победило ООО «Комфорт», предложившее наибольшую цену — 60 075 000 рублей. Всего обустроят 67 тысяч квадратов территории. Исполнитель выкупит 65 частных участков и благоустроит обводненной карьер за 100 миллионов рублей, — пояснили в муниципалитете Новосибирска.

На выполнение всех работ заказчик установил срок — 10 лет с момента подписания договора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber