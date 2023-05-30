В Новосибирске у «Локомотив Арены» снесут частные дома и сделают озеро за миллиард рублей

Частные дома заменит озеро.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске определили победителя аукциона, который инвестирует в площадку у «Локомотив Арены». За миллиард рублей исполнитель обустроит 67 тысяч квадратов в Дзержинском и Центральном районах.
— В аукционе победило ООО «Комфорт», предложившее наибольшую цену — 60 075 000 рублей. Однако это не все вложения: исполнитель выкупит 65 частных участков и благоустроит обводненной карьер за 100 миллионов рублей, — пояснили в мэрии Новосибирска.
Общий срок выполнения всех работ — 10 лет с момента заключения договора.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер