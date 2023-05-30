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НовостиОбщество30 мая 2023 16:01

В Новосибирске у «Локомотив Арены» снесут частные дома и сделают озеро за миллиард рублей

Застройщик выкупит 65 жилых домов
Данила ШУЛЯК
Частные дома заменит озеро.

Частные дома заменит озеро.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске определили победителя аукциона, который инвестирует в площадку у «Локомотив Арены». За миллиард рублей исполнитель обустроит 67 тысяч квадратов в Дзержинском и Центральном районах.

— В аукционе победило ООО «Комфорт», предложившее наибольшую цену — 60 075 000 рублей. Однако это не все вложения: исполнитель выкупит 65 частных участков и благоустроит обводненной карьер за 100 миллионов рублей, — пояснили в мэрии Новосибирска.

Общий срок выполнения всех работ — 10 лет с момента заключения договора.

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