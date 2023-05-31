Почернел через 10 дней: жительница Новосибирска пожаловалась на испорченный крест из ювелирного магазина

Крестик облез. Фото: novosibirsk.flamp.ru/user656478

Жительница Новосибирска пожаловалась на облезлый крест из ювелирного магазина. Она утверждает, что купила его в подарок свекру.

- Это было серебро. Подарили 10 мая, пришли к ним в гости спустя 10 дней и обомлели. Крест весь почернел, как будто он из обычного железа! Я за него 2200 отдала. Крест по весу 3.68 грамма, - пишет девушка на сайте «Фламп».

Она приложила фото и сказала, что так крест выглядит после чистки спецсредством для украшений.

Ювелирный магазин ответил на претензию.

- Сожалеем, что покупка не оправдала ожиданий и произошла такая ситуация. Каждое украшение, продаваемое у нас, проходит обязательную проверку качества, что подтверждается клеймом Государственной Пробирной Палаты РФ и имеет Государственное пробирное клеймо — это специальный оттиск, который наносится государственными инспекциями пробирного надзора РФ. Украшения из серебра подвержены потере своего блеска больше, чем изделия из других драгоценных металлов и для него агрессивной средой является даже воздух. Под воздействием кислорода этот металл окисляется и темнеет, - заверили в магазине.

Менеджер магазина предложила девушке связаться с поддержкой и рассказать о своей проблеме.

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