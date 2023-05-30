«Пинали по голове уже бессознательного»: подростки под Новосибирском избили 19-летнего парня

Парень второй день в больнице. Фото: предоставлено героиней публикации.

В Искитиме Новосибирской области подростки толпой избили 19-летнего парня. Ногами по голове пинали даже после того, как юноша потерял сознание.

— Все случилось ночью 29 мая. Мой брат отдыхал в кальянной у центрального парка со своим другом. Накинулись на них просто на ровном месте какие-то дети. Другу повезло, а у моего брата теперь трещина возле глаза, сотрясение третьей степени и вся голова в шишках и кровоподтеках, — рассказала КП-Новосибирск сестра пострадавшего.

По словам девушки, ее брата «пинали толпой по голове даже после того, как он отключился». — В полицию поступило сообщение из больницы об обращении мужчины с травмами, предположительно полученными в результате бытового конфликта в одном из заведений Искитимского района. Сейчас полицейские выясняют личности участников конфликта и все обстоятельства, — сообщили КП-Новосибирск в региональном МВД.

Одного из виновников уже нашли в соцсетях, но он продолжает хамить и уверен в том, что останется без наказания. Родственники парня боятся, что подростки уйдут от ответственности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber