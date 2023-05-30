Ко Дню города Новосибирска купят два ростовых поролоновых соболя

Каждый соболь будет по 180 сантиметров в длину. Фото: «Городская дирекция творческих программ».

К 130-летию Новосибирска купят двух ростовых кукол в виде официального символа города — соболя. Информация об этом появилась на сайте госзакупок во вторник, 30 мая.

Соболи, как можно понять, будут большими костюмами для аниматоров. Каждый по 180 сантиметров. Их сошьют из поролона и ткани вельбоа графитового цвета.

За обеих соболей заплатят 80 тысяч рублей. Исполнителя заказа ищет «Городская дирекция творческих программ».

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