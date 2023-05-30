В Новосибирске экс-гендиректора завода осудили за растрату 5 миллионов рублей

Коллеги украли у завода 5 миллионов рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске бывшего гендиректора завода искусственного волокна и его коллег обвинили в растрате 5 миллионов рублей — денег предприятия. Информация об этом появилась на сайте Искитимского районного суда.

— Главного фигуранта судили за хищение денег фирмы, а коллег — за пособничество. Бывшему гендиректору назначили 3 года условно, а двум подельникам — по 2,6 и 2 года условно, — следует из информации органа.

ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» подал иск на 5,2 миллиона рублей.

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