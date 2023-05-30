Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 мая 2023 14:04

В Новосибирске экс-гендиректора завода осудили за растрату 5 миллионов рублей

Он преступил закон с двумя подельниками
Данила ШУЛЯК
Коллеги украли у завода 5 миллионов рублей.

Коллеги украли у завода 5 миллионов рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске бывшего гендиректора завода искусственного волокна и его коллег обвинили в растрате 5 миллионов рублей — денег предприятия. Информация об этом появилась на сайте Искитимского районного суда.

— Главного фигуранта судили за хищение денег фирмы, а коллег — за пособничество. Бывшему гендиректору назначили 3 года условно, а двум подельникам — по 2,6 и 2 года условно, — следует из информации органа.

ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» подал иск на 5,2 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber