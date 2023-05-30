Строители поставили первые 10 вант на пилоне четвертого моста в Новосибирске

Ванты в высоту свыше 73 метров. Фото: группа «ВИС».

В Новосибирске строители четвертого моста через Обь смонтировали первые 10 вант на пилоне.

— Работы выполняются параллельно на левой и правой стойках пилона. На текущий момент смонтированы первые 5 из 35 пар вант, предусмотренных проектом. Десятые ванты длиной свыше 73 метров и весом по 3,7 тонн каждая установлены в проектное положение, проводится наладка их креплений и натяжение, — сообщили в пресс-службе группы «ВИС».

Каждая ванта состоит из высокопрочных стальных прядей. Вантовая система будет удерживать три пролета нового моста. Их вес — более 21 тысячи тонн. На левом берегу строители продолжают возводить многоуровневую развязку для транспорта.

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