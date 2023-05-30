Бердчанин доказал суду, что не брал кредит и не был клиентом банка

На мужчину взяли кредит по поддельному паспорту. Фото: Анатолий ЖДАНОВ, ИД «Коммерсантъ»

Житель Бердска Новосибирской области подал в суд на российский банк, чтобы признать ненастоящим договор на кредит.

— В обоснование своих требований истец указал, что никогда не являлся клиентом банка и счета в указанном учреждении не открывал. Оперативники выяснили, что кредит брал другой человек по поддельному паспорту, — сообщили в Бердском городском суде.

Договор на кредит и оформление счета в банке признали незаключенными. Также истец получил 300 рублей госпошлины. Решение суда уже вступило в силу.

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