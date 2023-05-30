Мотополицейский рассказал о буднях дорожно-патрульной службы Новосибирска

О буднях полицейского на мотоцикле рассказал инспектор дорожно-патрульной службы Новосибирска старший лейтенант полиции Дмитрий Тарасенко. Фото: Константин КУТУЗОВ.

Рабочий день новосибирского мотополицейского начинается в гаражном комплексе ДПС. Его двухколесный напарник ночует здесь среди патрульных автомобилей, и перед выездом необходимо проверить состояние транспортного средства.

— Мотоциклы меня привлекали всегда. В юношестве сначала был мопед, затем появился более серьезный мототранспорт. После вуза я патрулировал дороги региона на автомобиле, а спустя несколько лет пересел на мотоцикл. Мы также пресекаем правонарушения, оформляем ДТП, выписываем штрафы и в отношении водителей автомобилей, — рассказал «ЧС-Инфо» инспектор дорожно-патрульной службы Новосибирска старший лейтенант полиции Дмитрий Тарасенко.

Сезон у полицейских на мотоциклах начинается тогда же, когда и у всех владельцев велосипедов и мопедов. Но многое зависит от погоды — в этом году он открылся в середине мая.

По наблюдениям Дмитрия Тарасенко, больше всего правонарушений мотоциклистами происходит в отдаленных районах Новосибирска — Калининском, Заельцовском. И самое распространенное нарушение здесь превышение скорости.

— Никаких специальных уловок при задержании таких нарушителей нет. Вся информация о преследовании сразу же передается всем экипажам в городе через дежурное отделение, уточнил Дмитрий Тарасенко. Гонщика на пути следования могут перехватить другие наряды ДПС. Его можно будет вычислить с помощью камер видеофиксации и интеллектуального комплекса, которым оборудованы магистрали города.

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