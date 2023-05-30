Губернатор Новосибирской области Травников перевел зарплату за апрель на СВО

Травников уже перевел на СВО зарплату за апрель. Фото: правительство НСО.
Глава Новосибирской области Андрей Травников уже перевел всю зарплату за апрель на СВО. Об этом КП-Новосибирск рассказал глава пресс-службы губернатора Сергей Нешумов.
— Да, это правда, Андрей Александрович перечислил свою зарплату за апрель 2023 года в полном объеме для оказания поддержки бойцов, принимающих участие в СВО, — уточнил он.
Ранее Андрей Травников отмечал: доходы у всех разные, но руководители ведомств могут позволить себе перечислить больше. Деньги направят на оборудование: антидроновые ружья, беспилотники и прочую спецтехнику.
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