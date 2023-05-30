В Новосибирске троллейбус сбил ребенка, который шел на зеленый сигнал

Пока неясно, какие у мальчика травмы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кировском районе Новосибирска троллейбус сбил школьника, который шел по зеленому сигналу светофора. О ДТП 30 мая очевидцы рассказали в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
— Троллейбус сбил ребенка на зеленый свет для пешеходов около остановки «Гвардейская», — указали в чате очевидцы.
На кадрах ролика видно, что мальчик сидит на асфальте и собирает вокруг себя прохожих. В региональных МВД и ГИБДД инцидент пока не прокомментировали.
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