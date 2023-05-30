В Новосибирске из-за взрыва газовых баллонов загорелись два магазина

В СНТ "Проектировщик" загорелись два магазина-склада.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В СНТ «Проектировщик» в Кировском районе Новосибирска днем 30 мая вспыхнул пожар. Загорелись два магазина-склада.
— В первом — горение двух бытовых холодильников личных вещей на общей площади 25 квадратных метров, во втором произошло полное обрушение кровли. В 16:37 из горящих зданий эвакуировали два баллона, кислородный и ацетиленовый. Пожар полностью ликвидирован в 17.20, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Погибших и пострадавших в пожаре нет.
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