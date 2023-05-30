В Новосибирске будут судить двух воров за 24 кражи на 800 тысяч рублей

Воры проникали в офисы ночью.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Прокуратура Новосибирска утвердила обвинение двум ранее судимым томичам, которых подозревают в кражах. Об этом рассказали в ведомстве 30 мая.
— В Калининском районе они совершили 24 кражи имущества предпринимателей из офисов предприятий и припаркованных машин. Они искали закрытые в нерабочее время помещения фирм и припаркованные автомобили, а затем взламывали двери и похищали имущество, — рассказали в прокуратуре.
Всего парни наворовали на 800 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд.
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