В Новосибирске будут судить двух воров за 24 кражи на 800 тысяч рублей

Воры проникали в офисы ночью. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинение двум ранее судимым томичам, которых подозревают в кражах. Об этом рассказали в ведомстве 30 мая.

— В Калининском районе они совершили 24 кражи имущества предпринимателей из офисов предприятий и припаркованных машин. Они искали закрытые в нерабочее время помещения фирм и припаркованные автомобили, а затем взламывали двери и похищали имущество, — рассказали в прокуратуре.

Всего парни наворовали на 800 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber