Мэр Новосибирска отчитал начальника департамента за пыльную бурю в городе

Три дня назад город накрыла буря. Фото: АСТ-54.

30 мая на аппаратном совещании в мэрии снова подняли тему пыли в городе. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал выяснить причину возникновения пыльного облака рядом с микрорайоном «Дивногорский».

Источником пыли называют золоотвал ТЭЦ, принадлежащий СГК. Градоначальник отметил, что если это действительно источник нарушения, то нужно разобраться с СГК.

Начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев ответил, что на протяжении трех дней проводились исследования воздуха, но ни по одному из четырех районов не выявили превышения вредных веществ.

Пылевых бурь больше не должно быть в городе. Прошу бюрократические ответы больше не давать, разберитесь, — отметил мэр.

Напомним, 27 мая левый берег Новосибирска накрыла песчаная буря с золотоотвала.

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