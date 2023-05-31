«Просил прощения, возил в больницу»: в Новосибирске суд пожалел таксиста, сбившего 85-летнего пенсионера во дворе

Таксист извинился и помог сбитому пенсионеру. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске суд вынес приговор 42-летнему таксисту за сбитого во дворе пенсионера. ДТП случилось днем 24 июля 2022 года у дома на улице Степная, 60.

Около 16:00 водитель Hyundai Solaris заехал в тупиковый двор и начал двигаться задним ходом, не прибегнув к помощи других лиц согласно ПДД. По данным ГИБДД, водитель на скорости около 5 км/ч сбил 85-летнего пенсионера.

Водитель вышел из авто – дедушка лежал на земле, его ноги находились под автомобилем. Мужчина открыл багажник и усадил пострадавшего, дождался «скорой помощи». Затем поехал в ГКБ №34, дождался пострадавшего пенсионера и его супругу.

Врачи выявили у потерпевшего гематому, ссадины и закрытый перелом плечевой кости. Таксист попросил прощения у пострадавшей стороны, возил супругу пенсионера в больницу с вещами несколько раз. Обещал возместить затраты.

- Водитель ранее не был судим и к административной ответственности не привлекался, воспитывает малолетнего ребенка. Мужчина признал вину и раскаялся, возместил около 10 тысяч рублей морального вреда. Суд назначил ему1 год ограничения свободы и частично удовлетворил иск о взыскании 190 тысяч рублей морального вреда, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов. – Приговор в законную силу не вступил.

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