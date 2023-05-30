В Новосибирске будут судить начальницу, из-за которой рабочий упал в шахту лифта

Строитель упал в шахту лифта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователи Новосибирска закончили работу по делу о нарушении правил безопасности на стройке, повлекшем смерть человека. Информацию сообщили в пресс-службе ведомства.

— Обвиняемая, будучи прорабом, не обеспечила безопасные условия труда каменщиков — строители работали без страховки. В итоге 18 августа 2022 года рабочий, который занимался лифтом, упал в шахту с высоты более 50 метров. Он умер мгновенно, — рассказали следователи.

Сейчас сотрудники собрали все доказательства, а потому направили дело в суд.

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