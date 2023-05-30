Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 мая 2023 10:01

В Новосибирске будут судить начальницу, из-за которой рабочий упал в шахту лифта

Производитель работ не следил за безопасностью как следует
Данила ШУЛЯК
Строитель упал в шахту лифта.

Строитель упал в шахту лифта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователи Новосибирска закончили работу по делу о нарушении правил безопасности на стройке, повлекшем смерть человека. Информацию сообщили в пресс-службе ведомства.

— Обвиняемая, будучи прорабом, не обеспечила безопасные условия труда каменщиков — строители работали без страховки. В итоге 18 августа 2022 года рабочий, который занимался лифтом, упал в шахту с высоты более 50 метров. Он умер мгновенно, — рассказали следователи.

Сейчас сотрудники собрали все доказательства, а потому направили дело в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber