В Новосибирске началась регистрация на юбилейный международный форум «Технопром-2023»

В Новосибирске стартовала регистрация на Х, юбилейный международный форум «Технопром-2023». Фото: Правительство НСО

В Новосибирске стартовала регистрация на Х, юбилейный международный форум «Технопром-2023». Мероприятие пройдет в городе с 22 по 25 августа.

— Программный комитет в формате Российской научно-технологической недели сформирует деловую программу форума. В интеграции с «Технопромом» традиционно пройдет XVII Сибирская венчурная ярмарка, — сообщили в правительстве региона.

Форум проходит в Новосибирске ежегодно. В 2022 году в нем поучаствовали 12 тысяч человек. Из них почти 9 тысяч — очно. На мероприятии выступили более 800 спикеров, присутствовали делегации из 19 стран, а в онлайн-режиме наблюдали за работой форума из 60 стран. На площадках форума подписано более 70 соглашений.

Кроме того, в прошлом году концепт форума впервые был построен как диалоговая площадка с несколькими тематическими залами. Такой формат позволил участникам охватить все стенды, основной из которых — СКИФ — представлен в форме кольца, символизирующего Центр коллективного пользования — Сибирский кольцевой источник фотонов.

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