Электричка Коченево-Новосибирск неделю будет опаздывать на 4 минуты

Электричка Коченево-Новосибирск с 30 мая по 7 июня будет опаздывать на 4 минуты.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Электричка Коченево-Новосибирск с 30 мая по 7 июня будет опаздывать на 4 минуты. Расписание поезду изменили на отрезке от станции Левая Обь до станции Новосибирск-Главный. Причина — ремонт путей.
В АО «Экспресс-пригород» сообщили, что опаздывать будет только электричка, следующая в направлении Новосибирска. Поезд будет отправляться от станции Коченево по расписанию — в 12: 50.
До станции Левая Обь поезд будет идти без задержек. От станции Левая Обь отъезжать электричка будет на 4 минуты, и с этим же опозданием будет прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 14: 05.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области с 3 июня запустят дополнительные электрички к местам летнего отдыха. Они будут курсировать по субботам и воскресеньям. Речь идет о двух пригородных поездах сообщением Новосибирск — Искитим и еще двух — в обратном направлении.
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