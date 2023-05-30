Вышел из дома и пропал: под Новосибирском ищут 54-летнего мужчину в синей майке и трико

Мужчина вышел из дома и пропал. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В деревне Бородавкино Искитимского района Новосибирской области ищут 54-летнего Виктора Геннадьевича Пилипенко. Мужчина пропал в понедельник, 29 мая.

— Заявка поступила на горячую линию отряда о пропажи мужчины 29 мая. Он вышел из дома днем и пропал. Сейчас объявлен сбор на активный поиск, идет также распространение ориентировки в сети, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области». — Ранее мужчина уже пропадал.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы. На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-синий пиджак, синюю майку, синие трико, черные галоши и кепку цвета хаки.

Поисковики отмечают, что ранее мужчина уже пропадал.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Виктор Геннадьевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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