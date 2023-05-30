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НовостиОбщество30 мая 2023 8:35

ГК «Расцветай» анонсировала создание отряда операторов БПЛА-камикадзе для нужд СВО

Пресс-служба группы компаний Расцветай анонсировала создание отряда операторов БПЛА-камикадзе для нужд СВО

Фото: Александр КОЦ

В июне планируется набрать инструкторов по обучению управлению беспилотными летательными аппаратами, также «Расцветай» закупит в июне все необходимое для обучения - компьютеры-симуляторы, дроны для тренировок и предоставит оборудованные аудитории. В первой половине июля пройдёт отбор в группу курсантов, которых во второй половине июля «Расцветай» за свой счёт полностью экипирует, предоставив все необходимое от амуниции и обмундирования до автомобилей и оборудования. Также будет закуплено большое количество дронов. В первых числах сентября первая группа подготовленных операторов отправится на линию соприкосновению в зону СВО.