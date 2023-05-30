В Новосибирске 44-летний гость из Екатеринбурга «заминировал» вокзал по телефону

В Новосибирске 44-летний екатеринбуржец, который приезжал погостить к знакомой, «заминировал» по телефону вокзал.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске 44-летний екатеринбуржец, который приезжал погостить к знакомой, «заминировал» по телефону вокзал. Но шалость не удалась: против него возбудили уголовное дело.
— Неизвестный позвонил на телефон 112 и заявил о готовящемся акте незаконного вмешательства в работу железнодорожного вокзала станции Новосибирск-Главный. Транспортные полицейские выяснили, что автор звонка — гость из Екатеринбурга, — рассказали в УТ МВД по СФО. — Мужчина пояснил, что перебрав с алкоголем, решил позвонить со своего мобильного и сообщить о якобы находящимся в здании вокзала опасном предмете.
Шутника доставили в полицию: алкоголя в тот день в нем было с избытком, так что силовики вызвали мужчине скорую.
Сейчас против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
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