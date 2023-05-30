В Новосибирске осудили подростков, избивших пятиклассника с особенностями развития

Подростков, избивших пятиклассника с особенностями развития, осудили в Новосибирске. Фото: скриншот из видео группы «Инцидент Новосибирск»

Подростков, избивших пятиклассника с особенностями развития, осудили в Новосибирске. Заседание было закрытым, сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

− Уже приговор вынесен по этому уголовному делу, в законную силу не вступил, − рассказали КП-Новосибирск в Следкоме.

В ведомстве добавили, что заседание проходило в закрытом режиме. Поэтому раскрыть какие-либо подробности в СК не смогли.

Напомним, инцидент произошел осенью 2022 года. Двое подростков жестоко избили пятиклассника и сняли это на видео. Жертвой их стал 11-летний Миша* из многодетной семьи. Ребенок учится в коррекционной школе, у него ментальные проблемы развития.

*Имя мальчика изменено.

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