Андрей Травников: в филиале госфонда «Защитники Отечества» созданы все условия для помощи бойцам и членам их семей

Филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» начинает работать в самом центре Новосибирска. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области по поручению Президента России Владимира Путина создан региональный филиал Государственного Фонда «Защитники Отечества» — для поддержки бойцов СВО. Губернатор Андрей Травников оценил готовность филиала к открытию и заявил: важно решать все задачи, находить ответы на все вопросы, которые будут возникать у посетителей.

Филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» начинает работать в самом центре Новосибирска — в офисном здании по адресу ул. Октябрьская, 34. Здесь запланированы и рабочие места для регионального штаба «Комитета семей воинов Отечества», специалистов службы занятости населения, медико-социальной экспертизы, психологов, юристов, первое время работы филиала там будет присутствовать и сотрудник военкомата. Посетителей тут начнут принимать уже 1 июня.

Для работы в филиале специальное обучение прошли 35 социальных координаторов. К концу года их будет 180. Сейчас в филиале заканчивают приготовления перед серьёзной работой: составляют графики, обсуждают последние нюансы взаимодействия всех сторон, которые будут участвовать в оказании помощи бойцам СВО. Спектр вопросов, с которыми можно обратиться в Фонд, максимально широкий. Во время посещения филиала Фонда Губернатор предложил руководству смоделировать несколько ситуаций, которые могут возникнуть во время работы.

— Созданы максимально комфортные помещения по тому техзаданию, по тому стандарту, который был задан. Но мы понимаем: каких вопросов у посетителей будет больше, какие услуги окажутся более востребованными, покажет только опыт работы. Поэтому если что-то потребуется перенести, добавить, дополнить вы сразу говорите, мы будем и с руководством в Москве согласовывать, и ресурсы необходимые выделять. Но самое главное — это общение. Не должно получиться так, что человек пришёл с вопросом, а ему отвечают — это не входит в наши полномочия, — подчеркнул Губернатор.

В филиале Фонда готовы решать любые задачи: от восстановления утерянных документов до оформления реабилитационного сертификата и оказании услуг стоматолога в якорной медицинской организации.

— Проведена большая организационная работа. Я вижу, что коллеги из всех ведомств готовы оперативно реагировать на вопросы, которые здесь будут задаваться, — отметил Андрей Травников.

Напомним, что в Новосибирской области сформирована адресная система поддержки граждан, участвующих в специальной военной операции, членов их семей. Важный инструмент такой поддержки — реабилитационный сертификат для участников СВО, получивших ранение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber