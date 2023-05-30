В Новосибирске к заводу химконцентратов съехались силовики: рассказываем, что случилось

К Новосибирскому заводу химконцентратов (НЗХК) съехались силовики. Фото: оперативный штаб НСО
Утром во вторник, 30 мая, к Новосибирскому заводу химконцентратов (НЗХК) съехались силовики. Машины спецслужб заметили горожане, а в ФСБ объяснили, что случилось.
Машины спецслужб заметили горожане. Фото: оперативный штаб НСО
— Оперативный штаб с утра проводит масштабные учения по пресечению терроризма на предприятии, — пояснили КП-Новосибирск в региональном отделении ФСБ.
В ФСБ рассказали, с чем это связано. Фото: оперативный штаб НСО
Новосибирцев попросили отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.
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