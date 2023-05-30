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НовостиОбщество30 мая 2023 6:36

В Новосибирске гэбээровцы следили за безопасностью на гала-концерте Всероссийского фестиваля огненного шоу «Огни Сибири»

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ обеспечили общественный правопорядок при проведении самого огненного городского шоу
Фото: Екатерина Ефремова

Фото: Екатерина Ефремова

По инициативе «Территории молодежи» - творческого объединения молодежных центров г. Новосибирска - в субботу, 27 мая, на Михайловской набережной состоялся гала-концерт Всероссийского фестиваля огненного шоу «Огни Сибири».

Мероприятие началось в 18 часов с проведения открытых мастер-классов по предметным манипуляциям (пои, веера, дабл-стаффы, стаффы, хупы).

Затем зрительской аудитории было представлено выступление музыкальных групп «ATMO5» и «JivaЯ», розыгрыш призов от партнеров и спонсоров фестиваля и показательные выступления его участников. Завершился гала-концерт около полуночи фееричным огненным шоу и фейерверком.

Фото: Екатерина Ефремова

Фото: Екатерина Ефремова

Посмотреть мастерские выступления и самое яркое шоу огня в этом году собралось порядка пяти тысяч молодых людей и девушек - жителей Новосибирска и гостей нашего города.

Охрану общественного порядка и безопасность мероприятия в целом обеспечили сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Всероссийский фестиваль «Огни Сибири» проводится в России в девятый раз и каждый год собирает всё больше и больше представителей одаренной и талантливой молодежи, в том числе из неформальных и субкультурных сообществ. Ежегодно в нём принимают участие как начинающие, так и профессиональные артисты жанров предметных манипуляций.