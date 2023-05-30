ВТБ профинансирует строительство жилых домов в «Альпийском квартале»

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Заемные средства будут направлены на возведение шести пятиэтажных многоквартирных жилых домов в «Альпийском квартале» микрорайона "Светлый" в поселке Октябрьский Мошковского района Новосибирской области в 15 км от Новосибирска. Общая площадь финансируемого строительства - 10,5 тыс. кв. метров, планируемый ввод в эксплуатацию - 2 квартал 2024 года.

Проектом «Альпийский квартал» запланировано строительство в общей сложности 47 малоэтажных домов в стиле «шале». Каждая очередь выполняется в форме листа дерева, во внутренней части которого предусматривается благоустройство, озеленение, организация детских и спортивных площадок.

Это не первый проект застройщика, финансируемый ВТБ. Ранее банк предоставил проектное финансирование на строительство пяти домов ЖК «Французский квартал», расположенного неподалеку.

- ВТБ продолжает активную работу по кредитованию жилищного строительства. Для нас важно поддерживать застройщиков в реализации жилых проектов и повышать доступность комфортного жилья для жителей региона. Наше партнерство с группой компаний СФО Основа началось больше года назад - за этот период с участием средств банка успешно построены и вводятся в эксплуатацию дома «Французского квартала». Уверен, что участие банка в финансировании нового проекта позволит компании продолжить активное развитие территории микрорайона и самое главное обеспечить новым качеством жизни многие семьи, - прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

Проект реализуется с использованием счетов эскроу. Будущие жильцы при оформлении кредита на приобретение жилья могут воспользоваться действующими программами льготной ипотеки.