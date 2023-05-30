Часть улицы Ленина в Новосибирске сделают пешеходной с 3 июня

С 3 июня часть улицы Ленина снова станет пешеходной.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
С 3 июня часть улицы Ленина снова станет пешеходной. Речь идет об участке от площади имени Ленина до улицы Советской.
В мэрии Новосибирска напомнили, что ограничения для транспорта будут действовать по 10 июля. Это связано с проведением праздничных мероприятий по случаю Дня города.
Исключение составят машины, задействованные в транспортном обеспечении общегородских мероприятий, а также автомобили скорой помощи, коммунальный и аварийно-спасательный транспорт.
− Для остальных – объезд по автомобильным дорогам общего пользования, − отметили в муниципалитете.
Ранее КП-Новосибирск опубликовала программу на День города в Новосибирске.
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