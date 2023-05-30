В Новосибирске полиция разыскивает двоих парней, укравших ноутбук в торговом центре

Злоумышленники взяли коробку с ноутбуком и засунули ее в рюкзак. Фото: ГУ МВД России по НСО

Двоих парней, укравших ноутбук в торговом центре в Кировском районе Новосибирска, разыскивает полиция. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Преступление было совершено 12 мая. Как видно на записи с камер видеонаблюдения, злоумышленники взяли коробку с ноутбуком и засунули ее в рюкзак. После этого они направились по своим делам.

Спустя почти две недели один из парней снова наведался в магазин и украл оттуда технику.

− 24 мая один из вышеуказанных мужчин совершил аналогичное преступление в этом же торговом центре, − рассказали в МВД.

Уважаемые читатели, если вы видели этих молодых людей или располагаете данными об их местонахождении, пожалуйста, позвоните в полицию по номерам 8-913-920-76-86, 8 (383) 232-16-02, 8 (383) 232-16-34.

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