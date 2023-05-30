«Ростелеком» получил благодарность за профилактику телефонного мошенничества

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Выражаю признательность компании «Ростелеком» за эффективное сотрудничество в решении оперативно-служебных задач по противодействию преступности и обеспечению общественной безопасности, - отметил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков.

- Мы считаем своим долгом содействовать правоохранительным органам в профилактике преступлений, особенно, если речь идет о защите наших абонентов. В рамках акции мы предупредили более 170 тысяч пожилых людей о возможных звонках мошенников и рассказали, как нужно действовать в таких ситуациях, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

В начале года полиция зафиксировала рост фактов мошенничества в отношении пенсионеров с применением стационарной телефонной связи. Преступники звонили пожилым людям и сообщали, что кто-то из близких попал в беду, например, в автомобильную аварию, при этом убеждали, что необходим денежный перевод для возмещения причиненного ущерба. Информационная кампания была проведена в нескольких регионах Сибири. В Новосибирской области оператор предупредил более 100 тысяч абонентов.