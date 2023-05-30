В Новосибирске с 1 июня заработает такси для инвалидов

В Новосибирской области с 1 июня заработает социальное такси для инвалидов. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирской области с 1 июня заработает социальное такси для инвалидов. Оно будет функционировать по 10 декабря.

— Воспользоваться услугой инвалиды могут не более четырех раз в месяц, в один день может быть оформлено не более двух заявок. Услуга предоставляется людям с инвалидностью, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не связанными с полной утратой двигательной способности, — сообщили в региональном министерстве труда.

Работать такси будет в пределах города и радиуса 50 километров пригорода. Подать заявку можно с восьми утра до десяти вечера ежедневно по номеру диспетчерской 7-961-847-55-32. Планируя поездку обращаться необходимо за 24 часа. Диспетчеру нужно будет сообщить имя, маршрут, дату и время оказания услуги, а также номер и серию справки соцмедэкспертизы, группу инвалидности и информацию о сопровождающих лицах.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что столица Сибири попала в топ-10 самых щедрых городов. Столица Сибири оказалась на 6 месте, немного уступив Краснодару. Составлялся рейтинг на основе пользования программой для округления чеков в сервисах «Яндекса». Собранные суммы направлены на благотворительность. Новосибирцы таким образом пожертвовали 2, 47 миллиона рублей. В прошлом году хотя бы раз программой воспользовались 8610 новосибирцев.

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