Под Новосибирском завершились поиски 22-летнего парня из Красноярска

Поиски 22-летнего парня из Красноярска завершились в Новосибирской области. Фото: ЛизаАлерт НСО
Поиски 22-летнего парня из Красноярска завершились в Новосибирской области. Молодого человека нашли живым, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт НСО».
Напомним, парень приехал в Новосибирск к родным. Он перестал выходить на связь с 27 мая.
− Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, распространял информацию в сети интернет и делал репосты, − отметили на сайте поискового отряда.
Где находился молодой человек – не уточняется.
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