В Новосибирске в 2023 году отремонтируют две улицы в Тихом центре по нацпроекту БКД

Два участка дорог по улицам Коммунистической и Революции в Тихом центре Новосибирска отремонтируют в 2023 году. Фото: мэрия Новосибирска

Два участка дорог по улицам Коммунистической и Революции в Тихом центре Новосибирска отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Параллельно там проводят работы на теплотрассе. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал координацию двух ремонтных кампаний.

− Работы выполняет один и тот же подрядчик. На этих же участках параллельно идут работы по ремонту теплотрассы, которые проводит подрядчик Сибирской генерирующей компании. Наша задача – скоординировать ход двух ремонтных направлений – теплотрасс и дорог, чтобы восстановить дорожное покрытие в должном качестве и минимизировать неудобства для жителей, − отметил градоначальник.

Ремонт на Коммунистической идет полным ходом. Работы по фрезерованию покрытия выполнены на 80%, по укладке выравнивающего слоя асфальтобетона – на 60%. На улице Революции еще не начали дорожные работы.

Как подчеркнул начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов, дорожники планируют зайти на этот участок в конце недели. Выполнить свою часть работ они смогут после того, как СГК закончит со своими задачами.

На Коммунистической работы развернулись от проезда Виктора Ващука до Красного проспекта. Протяженность участка составляет 700 метров. Там уложат новый асфальт, заменят бортовые камни, а также поднимут смотровые и дождеприемные колодцы.

Улицу Революции отремонтируют на участке протяженностью 850 метров − от проезда Виктора Ващука до проспекта Димитрова. Дорожникам предстоит выполнить аналогичные виды работ.

Оба участка должны сдать в эксплуатацию до 21 августа 2023 года.

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