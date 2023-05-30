Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов вернулся из зоны СВО

Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов вернулся из зоны проведения спецоперации. Фото: Заксобрание НСО

Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов вернулся из зоны проведения спецоперации. Он прилетел в Новосибирск в понедельник, 29 мая.

— В командовании подразделения произошли изменения, часть офицерского состава, выполнив свои обязанности, вернулся из зоны проведения спецоперации. Их должности, в том числе и мою, заняли другие офицеры. «Вега» продолжает активно работать, настрой у ребят боевой. Радует, что изначально батальон формировался из людей, которые пришли туда по убеждениям, точно знающих, для чего они это делают, — рассказал Андрей Панферов КП-Новосибирск.

Андрей Панферов также отметил, что когда будет принято окончательное решение об увольнении его в запас, он вернется к выполнению своих обязанностей в качестве вице-спикера областного Заксобрания.

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