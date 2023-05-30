«Надышались угарным газом»: волонтеры спасают собак, которых спасли из горящего дома под Новосибирском

Волонтеры рассказали подробности пожара в доме, где жили 30 собак. Фото: предоставлено Галиной

Волонтеры рассказали подробности пожара в доме, где жили 30 собак. Напомним, ЧП произошло вечером в понедельник, 29 мая, в селе Ленинское микрорайона Олимп Новосибирского района. 6 животных погибли в огне, еще несколько пострадали. Остальных собак забрали на передержку и лечение волонтеры. Зоозащитники пояснили КП-Новосибирск, что животных содержал на своей частной территории один хозяин.

— Я забрала четырех собак: двое находятся у меня, двоих пришлось отвезти в клинику — они надышались угарным газом. Сейчас животные находятся в специальных кислородных камерах, им потребуется лечение, — рассказала КП-Новосибирск Галина, волонтер «Приюта Академгородка».

По словам Галины, все собаки достаточно молодые и у них есть хорошие шансы на выздоровление. Если вы хотите помочь волонтерам в лечении собак — свяжитесь с Галиной по номеру телефона 8-913-959-23-33.

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