Экс-заместителю УФССП РФ по Новосибирской области Елене Кирилловой вынесли приговор

В Новосибирске вынесли приговор экс-заместителю УФССП РФ по региону Елене Кирилловой. Фото: УФССП / Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске вынесли приговор экс-заместителю УФССП РФ по региону Елене Кирилловой. Напомним, ее обвиняли в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

— Приговором суда Елена Кириллова признана виновной в совершении указанных преступлений. Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно со штрафом в размере десятикратной суммы взятки в размере 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности в государственных органах, — сообщили в Ленинском районном суде Новосибирска.

Напомним, Елену Кириллову задержали в январе 2022 года. По версии следствия, в 2018 году, когда она занимала должность начальника Ленинского отдела ФССП, то за 50 тысяч согласилась снять должнику ограничение на выезд за границу. Позже стало известно и о втором эпизоде: в 2019 году она вынесла постановление о снятии временного ограничения на выезд из страны с другого должника.

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