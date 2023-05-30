Стенка на стенку: в Новосибирске прошли командные соревнования по дзюдо

Фото: Предоставлено СШ «Триумф»

Провести в Новосибирске командные соревнования по дзюдо памяти тренера Сергея Плотникова помогла ГК «Расцветай».

- Философия дзюдо - это непрерывное развитие, стремление идти вперед и побеждать, что очень созвучно нашим принципам, - отметили в пресс-службе компании.

Соревнования прошли в формате «стенка на стенку» в 13 весовых категориях. Участие в них приняли юные дзюдоисты из новосибирских школ и клубов в двух возрастных группах: 2013 - 2014 и 2008 - 2010 годов рождения.

Фото: Предоставлено СШ «Триумф»

ПОБЕДИТЕЛИ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ДО 11 ЛЕТ

I место - команда «Лигр» (тренер В. С. Плотников)

II место - команда «Триумф-1» (тренеры В. С. Попов, А. В. Чернаков, А. И. Семенов)

III место - команда «Матрикс» (тренеры С. С. Тугов, А. П. Макаров, О. С. Соболев)

III место - команда «Исток» (тренеры О. А. Дорогина, Е. М. Теущакова)

ПОБЕДИТЕЛИ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ДО 15 ЛЕТ

I место - команда «Лидер» (тренеры В. В. Вяткин, О. Г. Вяткина, А. В. Кирсанов)

II место - команда «Борцы ЦСБ» (тренер А. И. Мордвинов)

III место - команда «Плющихинские 1» (тренер И. П. Бухман)

III место - команда «Лигр» (тренеры В. С. Плотников, С. И. Мошкин)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ

• «За лучшую технику» - Александр Велетень и Александр Шаталов

• «За волю к победе» - Александр Орлов и Айслан Сарыглар

Турнир посетила вдова знаменитого тренера Ольга Плотникова. Спортивную династию Плотниковых продолжает сын - Владимир Плотников, который работает тренером по дзюдо в детско-юношеской школе Заельцовского района «Лигр». Его сыновья (внуки Сергея Владимировича) - тоже дзюдоисты: 10-летний Роман и 13-летний Андрей принимали участие в турнире.