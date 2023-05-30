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НовостиПроисшествия30 мая 2023 2:44

В Новосибирске иномарка перевернулась на крышу после наезда на бордюр

В ДТП никто не пострадал
Анастасия ХРОМЫХ
В Ленинском районе Новосибирска иномарка наехала на бордюр и перевернулась.

В Ленинском районе Новосибирска иномарка наехала на бордюр и перевернулась.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинском районе Новосибирска иномарка наехала на бордюр и перевернулась. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

ДТП произошло на проспекте Карла Маркса вечером, 29 мая. Как отметили в публикации, водитель не справился с управлением.

На месте работали полицейские и сотрудники МЧС.

Позже в Госавтоинспекции по Новосибирску прокомментировали произошедшее.

− ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, − подчеркнули в подразделении МВД.

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