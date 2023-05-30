В Новосибирске 71-летний пенсионер избил знакомого в ходе застолья

Застолье двух пенсионеров в Новосибирске закончилось госпитализацией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Застолье двух пенсионеров в Новосибирске закончилось госпитализацией. Как выяснили полицейские, 71-летний пенсионер сильно избил своего 77-летнего знакомого.

27 мая в больницу доставили 77-летнего мужчину с множественными травмами различной степени тяжести. Медработники сообщили об этом в полицию. Правоохранители начали выяснять, что произошло с пациентом.

В итоге сотрудники ППС установили подозреваемого в совершении преступления.

− Установлено, что в ходе распития спиртного между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес удары потерпевшему, − отметили в ГУ МВД России по НСО.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.

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