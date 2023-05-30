Глава СК Бастрыкин поручил возобновить расследование дела пропавшего в Новосибирске 16-летнего подростка

Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела об исчезновении 16-летнего Артура Арутюняна. Фото: Олег ЗОЛОТО/соцсети

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела об исчезновении 16-летнего Артура Арутюняна. Мальчик пропал в Новосибирске в декабре 2012 года. Последний раз подростка видели в школе, откуда он пошел домой. Два года о мальчике ничего не было известно, а потом следователи в Томской области обнаружили тело, которое, согласно данным экспертизы, принадлежит Артуру.

Однако мама мальчика не согласна со следствием и считает, что выводы экспертов — ошибочны. А во время поисков ее сына следователи не предприняли должных мер.

— В СУ СК России по Новосибирской области по данному факту расследовалось уголовное дело, которое в настоящее время приостановлено. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и. О. Руководителя СУ СК России по НСО Виталию Борисовичу Зарипову возобновить производство по уголовному делу и представить доклад о нем, включая причины его приостановления, - сообщили в Следственном комитете России.

По результатам расследования уголовного дела новосибирские следователи должны будут представить доклад главе ведомства.

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