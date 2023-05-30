Двери оказались заблокированы: в Новосибирске спасатели вытащили из авто женщину, налетевшую на бетонную стену

Новосибирские спасатели помогли пострадавшей выбраться из машины. Фото: Спасатели МАСС

В Октябрьском районе Новосибирска женщина попала в ДТП и не смогла выбраться из авто − двери оказались заблокированы. На помощь пришли спасатели МАСС.

Авария произошла вечером 29 мая. На улице Лескова сибирячка налетела на бетонную стену.

Спустя некоторое время на место прибыли спасатели. Они выяснили, что женщина находится в сознании, и поспешили вытащить ее наружу.

− Женщина 1993 г.р. в сознании, двери автомобиля разблокированы. Передана бригаде врачей скорой помощи, − сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

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