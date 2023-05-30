В Новосибирске установили три камеры, фиксирующие выезд на полосу для автобусов

Камеры фиксируют выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. Фото: http://codd54.ru/

Три камеры, фиксирующие выезд на выделенную полосу для общественного транспорта, установили в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД расположены на улицах Восход, 7, Красный проспект, 59 и Красный проспект, 66.

− Данная мера призвана улучшить работу наземного общественного транспорта, обеспечить условия для свободного проезда автобусов и троллейбусов в любое время, даже в часы пик, − говорится в публикации.

Напомним, по специальной полосе могут двигаться автобусы, такси, троллейбусы и школьные автобусы. Нарушителям грозит штраф в размере 1500 рублей.

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