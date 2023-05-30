Стоит Восход и Октябрьский мост: утром 30 мая Новосибирске сковали 6-балльные пробки

Новосибирск сковали 6-балльные пробки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром во вторник, 30 мая, Новосибирск сковали 6-балльные пробки. Заторы образовались на обоих берегах и мостах через Обь.

На правом берегу проехать трудно по Восходу, Большевистской, Кирова, Никитина, Бориса Богаткова, Красному проспекту и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу заторы сковали такие улицы как Большая, Станционная, Широкая, Ватутина, Планировочная, Титова, Троллейная, Сибиряков-Гвардейцев, Советское шоссе и Мира.

Проезд также затруднён по Октябрьскому мосту в сторону правого берега.

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